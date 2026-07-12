فتحي سند: قصة نجاح مصطفى زيكو تستحق أن تُدرّس في المدارس وقطاعات الناشئين

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى الذي يقدمه مصطفى زيكو، مؤكدًا أن قصة نجاحه تمثل نموذجًا ملهمًا لكل لاعبي كرة القدم في مصر، وذلك عقب ظهوره المميز مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تكريم الفراعنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «حوار المبدع عمرو أديب مع المتألق مصطفى زيكو ينبغي أن يوضع على فلاشة وتوزع مجانًا على لاعبي جميع أندية مصر، كبارًا وصغارًا، ليتعلموا كيف تمكن هذا المواطن البسيط، الذي واجه في طفولته أصعب الظروف وعاش أقسى المواقف وتحمل ضيق ذات اليد والنوم في الشارع، من تحويل المعاناة إلى قصة نجاح دون أن يعرف اليأس طريقًا إليه».

وأضاف: «كلما ازدادت عليه قسوة الحياة، ازداد عزيمة وإصرارًا، واليوم أصبح زيكو مفخرة ونجمًا من نجوم الكرة المصرية، وأراه نجمًا عالميًا في القريب، ويستحق أن تُدرّس قصة نجاحه في مناهج المدارس وقطاعات الناشئين بالأندية ولكل من يبحث عن طريق النجاح».

جاءت إشادة فتحي سند بعد ساعات من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال مراسم الاستقبال، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، كما منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، أعلى درجات وسام الرياضة، تقديرًا للأداء المميز الذي قدموه خلال البطولة، بعدما نجح المنتخب في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

واختتم منتخب مصر مشواره في مونديال 2026 بخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة، لما قدمه اللاعبون من روح قتالية ومستوى فني مميز، قبل أن يحظوا بتكريم رسمي من رئيس الجمهورية تقديرًا لهذا الإنجاز.