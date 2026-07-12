بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم.. أحمد فتوح يكشف أسرار المنتخب مع حسام حسن وصلاح وإمام

كشف أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، كواليس جديدة من الأجواء داخل معسكر الفراعنة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا طبيعة العلاقة التي تجمعه بزملائه، وعلى رأسهم محمد صلاح وإمام عاشور، إلى جانب حديثه عن شخصية المدير الفني حسام حسن.

وخلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، قال فتوح إن قائد المنتخب محمد صلاح يحرص دائمًا على دعمه ومساندته داخل المعسكر، موضحًا: "صلاح بيعملي أنا بالذات كل حاجة بطلبها منه وبيريحني، أنا مبحبش أصحى بدري ومبحبش الفطار، فيقولي عادي وبيمشيها، وحاجات كتير تانية برضه بيعديهالي."

كما تحدث فتوح عن واقعة حضوره حفل الفنان راغب علامة، مؤكدًا أن زميله إمام عاشور كان سببًا في ذهابه، قائلاً: "إمام ورطني ساعة حفلة راغب علامة وقالي تعالى يا عم متخافش محدش هيصورنا، وساعتها أنا اتغرمت مليون جنيه، وهو محصلوش حاجة لأنه كان في إجازة، والصراحة خالي كان تعبان بجد وقتها، لكن بعد ما زورته طلعت على الحفلة."

وعن المدير الفني حسام حسن، أكد فتوح أن أكثر كلمة يرددها قبل المباريات هي "نكسب"، مضيفًا: "هو مبيحبش يخسر، وأهم حاجة عنده المكسب، ومعندوش حاجة اسمها خسارة."

ونفى لاعب المنتخب ما يتردد بشأن تعامل حسام حسن بعنف مع اللاعبين، قائلاً: "مفيش ضرب ولا حاجة من كابتن حسام حسن، ممكن يتعصب علينا لكن مفيش ضرب."

وأشار فتوح إلى أن المدير الفني يهتم بأدق التفاصيل الفنية، موضحًا: "كابتن حسام حسن مبيعديش حاجة، سواء في التمرين أو المحاضرات، بيذاكر أي منتخب كويس، وبيخلينا نعرف كل نقاط ضعفهم وقوتهم، ومبيسبش حاجة خالص، وبيركز معانا على الخطط والتكتيك والروح والحماس."

وكشف فتوح أيضًا أن أقرب اللاعبين إليه داخل المنتخب هو إمام عاشور، لتعلق الإعلامية ياسمين عز مازحة: "آه طبعًا من أيام حفلة راغب علامة."

وتأتي تصريحات فتوح بعد الاستقبال التاريخي الذي حظيت به بعثة منتخب مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، كما منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعد التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد اختتم مشواره في البطولة بخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعدما قدم عروضًا قوية وحقق إنجازًا تاريخيًا، حظي بإشادة واسعة على المستويين الرسمي والجماهيري.