الأضرار مادية وبشرية.. 3 مراكز حدودية برية كويتية تتعرض للهجوم

تعرّضت 3 مراكز حدودية برية شمال الكويت لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية ، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرّضت لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفق البيان ؛ أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.