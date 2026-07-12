الدفاع الكويتية: هجوم على 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحري نفطية أسفر عن أضرار مادية وإصابة عامل

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم، إن ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد تعرضت لهجوم عدواني آثم؛ مما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وأشار المتحدث أيضا إلى تعرض إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية؛ مما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، مضيفا أن المصاب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تؤكد استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.