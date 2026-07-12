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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال

بابي ثياو
بابي ثياو
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيانٍ اليوم الأحد، إقالة مدرب منتخب الرجال، بابي ثياو.

وأضاف الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه تمّ أيضاً إقالة الجهاز الفني لثياو؛ وذلك عقب خروج السنغال من دور الـ 32 في بطولة كأس العالم الجارية.

وقال الاتحاد: "بعد تقييم أداء المنتخب الوطني وفرصه؛ ترى اللجنة التنفيذية ضرورة إجراء تغيير لمصلحة كرة القدم السنغالية".

وكان ثياو، البالغ من العمر 45 عاماً، قد عُيّن مدرباً للمنتخب عام 2024، وقاد منتخب غرب أفريقيا للفوز بلقبٍ قاريٍّ مثيرٍ للجدل في المغرب مطلع هذا العام، قبل أن يُلغي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللقب، وقد لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار.

وخرجت السنغال من كأس العالم على يد بلجيكا، رغم تقدمها بهدفين نظيفين قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. كما اقترب الفريق من الخروج من دور المجموعات بعد خسارته أمام فرنسا والنرويج.

مدرب السنغال

ويُعد بابي ثياو هو المدرب رقم 17 الذي يرحل عن تدريب منتخب السنغال، بعد الخروج من كأس العالم.

السنغالي بابي ثياو السنغال

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