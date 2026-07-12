هل أعادت المحكمة الرياضية لقب أفريقيا إلى السنغال؟.. حقيقة وثيقة أشعلت الجدل مع المغرب

أشعلت وثيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل في القارة الأفريقية بعدما زعمت صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" يقضي بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى منتخب السنغال وسحب البطولة من المنتخب المغربي قبل أن تتكشف لاحقًا حقيقة المستند وتظهر أنه لا يمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن المحكمة الرياضية.

وتسببت الوثيقة المنتشرة في حالة من الاحتفال داخل الأوساط الجماهيرية السنغالية بعدما اعتقد البعض أن المحكمة الرياضية الدولية حسمت النزاع لصالح منتخب "أسود التيرانجا" وألغت قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي منح اللقب للمغرب إلا أن مصادر وتقارير إعلامية أكدت أن القضية لم يصدر فيها أي حكم نهائي حتى الآن.

بداية الأزمة.. نهائي مثير بين السنغال والمغرب

وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 18 يناير في العاصمة المغربية الرباط في مواجهة شهدت أحداثًا استثنائية جعلتها واحدة من أكثر النهائيات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع بعد لحظات من إلغاء هدف للمنتخب السنغالي وهو القرار الذي أثار اعتراض لاعبي السنغال الذين غادروا أرض الملعب لفترة قصيرة احتجاجًا على القرار التحكيمي.

وبعد تدخل قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني عاد اللاعبون إلى أرض الملعب لاستكمال اللقاء قبل أن ينجح الحارس إدوارد ميندي في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها إبراهيم دياز ليمنح فريقه فرصة الاستمرار في المباراة.

وفي الوقت الإضافي سجل بابي جايي هدف الفوز لصالح السنغال ليحصد المنتخب اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه وسط احتفالات جماهيرية كبيرة.

قرار كاف يشعل الصراع القانوني

وبعد نهاية البطولة دخلت الأزمة مرحلة جديدة بعدما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وما اعتبره الاتحاد الأفريقي مخالفات مرتبطة بسلوك المنتخب السنغالي خلال اللقاء.

ورفض الجانب السنغالي القرار ليقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" من أجل الطعن على قرار الكاف والمطالبة بإعادة النظر في القضية.

حقيقة الوثيقة المتداولة

خلال الساعات الماضية انتشرت وثيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل ما يبدو أنه خطاب صادر عن المحكمة الرياضية الدولية وتضمن مضمونها إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتأكيد تتويج السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

لكن بعد التدقيق كشفت تقارير إعلامية سنغالية أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة وأنها لا تمثل حكمًا رسميًا صادرًا عن المحكمة الرياضية الدولية مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة ولم يتم الإعلان عن قرار نهائي بشأنها.

كما أكدت مصادر مطلعة أن أي حكم صادر عن "كاس" يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة للمحكمة وليس من خلال مستندات مجهولة المصدر يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تغيير رسمي في موقف البطولة حتى الآن

وبحسب المعطيات الحالية لا يوجد قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية إلى السنغال أو سحبه من المغرب حيث ما زال الملف في انتظار الحكم الرسمي من الجهة القضائية المختصة.

وتبقى القضية مفتوحة بين الاتحاد السنغالي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم في انتظار الكلمة الأخيرة من محكمة التحكيم الرياضي التي ستحدد بشكل نهائي مصير اللقب القاري.

صراع خارج الملعب على لقب داخل الملعب

وتحولت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من منافسة داخل المستطيل الأخضر إلى نزاع قانوني أثار اهتمام الجماهير في القارة السمراء بعدما أصبح مصير اللقب مرتبطًا بقرار قضائي وليس فقط بنتيجة المباراة.

وبينما يتمسك الجانب السنغالي بأحقيته في البطولة التي حسمها داخل الملعب يستند الجانب المغربي إلى قرار الاتحاد الأفريقي الأخير لتبقى الأنظار معلقة على قرار "كاس" الرسمي الذي سيضع نهاية لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.