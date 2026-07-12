القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

اختتم جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية فعاليات الدورة التدريبية الدولية الثانية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة ، والتي عقدت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM التابعة للأمم المتحدة ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

وقد شهدت الدورة اهتماما دوليا كبيرا، ومشاركة واسعة ل 31 مشاركا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من الدول الشقيقة والصديقة ، وممثلي بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين من مراكز التدريب المتخصصة حول العالم وسكرتارية الأمم المتحدة.

وتضمنت الدورة برنامجا تدريبيا متكاملا تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات ، والقانون الدولي للهجرة.

كما اشتمل البرنامج على محاضرات تخصصية ، وجلسات حوارية وتطبيقات عملية ، ومحاكاة ميدانية نُفذت بالتعاون مع قيادة قوات المظلات ، بهدف تعزيز قدرات المشاركين على الفهم والتحليل والتخطيط واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المرشحة للعمل في مهام الأمم المتحدة للسلام .

تأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات ومراكز التدريب المتخصصة حول العالم ، وترسيخ مكانة جمهورية مصر العربية مركزا إقليميا ودوليا للتميز في مجالات التدريب والتأهيل.

وأعرب المشاركون والخبراء الدوليون عن تقديرهم لجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية للمستوى المتميز للتنظيم والإعداد والمحتوى العلمي والتطبيقي للدورة، مشيدين بالدور الريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة المصرية في دعم جهود الأمم المتحدة وبناء القدرات الدولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في دعم السلم والأمن الدوليين ، والتدريب والتأهيل وبناء القدرات في مجال عمليات الأمم المتحدة للسلام.