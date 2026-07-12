قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف البلوجر بطة على حكم حبسها 6 أشهر
فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة
ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا
ليلة ينتظرها العشاق وهواة الفلك.. قمر الغزال يضيء العالم العربي في مشهد استثنائي
اعتراض قطري يهدد صفقة بين فولكس فاجن ورافائيل الإسرائيلية
غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من طلاب الثانوية في مادتي الجبر والأحياء
الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه
مدرب سويسرا يبدّل موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قرب الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
محمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اختتم جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية فعاليات الدورة التدريبية الدولية الثانية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة ، والتي عقدت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM التابعة للأمم المتحدة ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

وقد شهدت الدورة اهتماما دوليا كبيرا، ومشاركة واسعة ل 31 مشاركا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من الدول الشقيقة والصديقة ، وممثلي بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين من مراكز التدريب المتخصصة حول العالم وسكرتارية الأمم المتحدة.

وتضمنت الدورة برنامجا تدريبيا متكاملا تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات ، والقانون الدولي للهجرة.

كما اشتمل البرنامج على محاضرات تخصصية ، وجلسات حوارية وتطبيقات عملية ، ومحاكاة ميدانية نُفذت بالتعاون مع قيادة قوات المظلات ، بهدف تعزيز قدرات المشاركين على الفهم والتحليل والتخطيط واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المرشحة للعمل في مهام الأمم المتحدة للسلام .

تأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات ومراكز التدريب المتخصصة حول العالم ، وترسيخ مكانة جمهورية مصر العربية مركزا إقليميا ودوليا للتميز في مجالات التدريب والتأهيل.

وأعرب المشاركون والخبراء الدوليون عن تقديرهم لجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية للمستوى المتميز للتنظيم والإعداد والمحتوى العلمي والتطبيقي للدورة، مشيدين بالدور الريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة المصرية في دعم جهود الأمم المتحدة وبناء القدرات الدولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في دعم السلم والأمن الدوليين ، والتدريب والتأهيل وبناء القدرات في مجال عمليات الأمم المتحدة للسلام.

المنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة الأمم المتحدة القانون الدولي للهجرة جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية هيئة الاستخبارات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

حفل مايا دياب

معجب يفاجئ مايا دياب ويغني معها بحفلها الأخير في تركيا.. فيديو

نهى صالح وشقيقها

بعد القبض على المتسبب في حادث شقيقها.. نهى صالح: يا رب القصاص منه

ياسمين عبد العزيز واحمد السقا

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بـ30 مليون مشاهدة لتريلر «خلى بالك من نفسك» في 24 ساعة

بالصور

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد