مقارنة بين أحدث 5 سيارات عائلية 2027 في مصر .. مواصفات وصور وأسعار

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو، ودفسك اي 5، وجيتور تى 2، وجي أي سي جى اس 3 امزوم، وساوايست اس 06 .

ساوايست اس 06 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 06 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 485 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2027

خزان وقود سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 يصل إلي 70 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 184 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

دفسك اي 5 موديل 2027

عزم دوران سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعه 60 لتر، وبها قوة 175 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دفسك اي 5 موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 294 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

قوة سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تصل إلي 111 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 65 ألف جنيه .