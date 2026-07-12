هل يغيب مبابي عن قمة فرنسا وإسبانيا فى مباراة المربع الذهبي للمونديال ؟

قبل يومين من واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم 2026 .. فرضت حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسها على المشهد داخل معسكر منتخب فرنسا بعدما أصبحت جاهزية قائد الهجوم الفرنسي محور اهتمام الجماهير والجهاز الفني قبل مباراة إسبانيا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتترقب الجماهير العالمية القمة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا والتي تجمع بين منتخبين يمتلكان طموحات كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو مبابي الذي تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام المغرب وأثار خروجه من الملعب حالة من القلق بشأن إمكانية غيابه عن المواجهة المصيرية.

وكان مبابي قد غادر أرض الملعب في الدقيقة 77 من مباراة فرنسا والمغرب بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل في لقطة أثارت مخاوف الجماهير الفرنسية خاصة أن اللاعب يمثل أهم أسلحة المنتخب الهجومية خلال مشواره في المونديال.

لكن المؤشرات القادمة من داخل معسكر "الديوك" حملت أخبارًا مطمئنة بعدما أكد اللاعب نفسه عقب المباراة أن الإصابة ليست خطيرة مشيرًا إلى تفاؤله باللحاق بمواجهة إسبانيا في نصف النهائي.

فحوصات مبابي تحسم الجدل

وخضع كيليان مبابي لفحوصات طبية عقب الإصابة حيث حرص الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي على متابعة حالته بشكل مستمر من أجل تحديد مدى جاهزيته قبل المباراة المرتقبة.

وكشفت التقارير أن إصابة نجم ريال مدريد لا تدعو إلى القلق وأن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل المواجهة الحاسمة.

وخاض مبابي تدريبات استشفائية رفقة مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي خلال البطولة بهدف استعادة النشاط البدني وتقليل الإجهاد خاصة مع الوصول إلى الأدوار النهائية التي تتطلب أعلى درجات التركيز والجاهزية.

ديشامب يترقب جاهزية نجمه الأول

ويمثل مبابي عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل المنتخب الفرنسي حيث يعتمد عليه المدير الفني ديدييه ديشامب بشكل كبير في صناعة الفارق أمام المنافسين بفضل سرعته وقدرته على حسم المباريات الكبرى.

ولا يرغب الجهاز الفني الفرنسي في المخاطرة بلاعبه الأول لكنه في الوقت نفسه يدرك أهمية وجود مبابي داخل الملعب أمام منتخب إسبانيا في مباراة قد تحسمها تفاصيل صغيرة أو لحظة تألق من أحد النجوم.

ويملك مبابي سجلًا مميزًا في كأس العالم بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ البطولة ويسعى لمواصلة التألق وقيادة فرنسا نحو النهائي للمنافسة على لقب جديد.

غموض حول ثنائي الدفاع

وبجانب ملف مبابي شهدت تدريبات المنتخب الفرنسي بعض الغموض بشأن حالة الثنائي الدفاعي دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا بعد غيابهما عن بعض الحصص التدريبية.

ويتعامل الجهاز الفني مع حالة اللاعبين بحذر خاصة مع ضغط المباريات في الأدوار النهائية حيث يخضع أوباميكانو لبرنامج بدني خاص للحفاظ على جاهزيته بينما يعاني ساليبا من بعض الآلام التي لم تمنعه من المشاركة خلال البطولة.

فرنسا تستعد لمعركة إسبانيا

ويدخل المنتخب الفرنسي مواجهة إسبانيا بطموح حجز بطاقة التأهل إلى النهائي مستندًا إلى خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى بينما يسعى المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية وحصد بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وبينما ينتظر عشاق كرة القدم الصدام المنتظر بين كيليان مبابي ولامين يامال يبقى السؤال الأهم داخل الشارع الرياضي: هل يكون نجم ريال مدريد حاضرًا في ليلة الحسم؟ أم تتسبب الإصابة في غيابه عن واحدة من أكبر مباريات مونديال 2026؟

حتى الآن تشير كل المؤشرات إلى اقتراب مبابي من المشاركة لكن القرار النهائي سيظل بيد الجهاز الفني والطبي لمنتخب فرنسا قبل صافرة البداية.