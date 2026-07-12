الإعـ.ـدام شنقًا للمتهم بقتـ.ـل شاب طعنــاً في الطريق العام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعامل بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل شاب طعنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية قبل حدوث الواقعة بيوم، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم محمدي ا. م. ا. 38 عاما – صنايعي رخام – ومقيم سندنهور مركز بنها، في القضية رقم 25869 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4737 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 1 / 2025/8 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه كريم س ع س، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلف سابق بينهما.

وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض مطواة، وما إن تقابل بالمجني عليه استوقفه بالطريق العام عاجله بضربة استقرت بجانبه من الناحية اليسرى وما إن حاول المجني عليه الفرار حتى عاجله المتهم بضربة أخرى استقرت بعنقه من الناحية اليسرى، قاصدا من ذلك إزهاق روحه