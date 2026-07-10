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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بالعيد القومي للعاصمة.. محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت
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أدى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة ، ود. حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة أقدم مسجد أقيم فى مصر وإفريقيا، في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي . 

صلاة الجمعة 

شارك فى أداء الصلاة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ود.عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف،  وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وقيادات المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء.

وتحتفل القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٧ والتي أنشأها القائد جوهر الصقلي فى عهد  الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م .
وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم،  وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

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