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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العلمين الجديدة قدمت نموذجًا حيًا للجمهورية الجديدة أمام العالم

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
محمد الشعراوي
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أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن المشهد الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم، لم يكن مجرد احتفال رياضي، بل رسالة واضحة بأن مصر نجحت في بناء مدن عصرية تضاهي كبرى المدن العالمية من حيث التخطيط والبنية التحتية ومستوى الخدمات.

وقال رشاد إن مدينة العلمين قدمت نموذجًا عمليًا لما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور عمراني غير مسبوق، حيث عكست شبكة الطرق الحديثة سهولة الحركة والانسيابية، فيما أكدت الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية جاهزيتها لاستقبال الوفود والفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما أظهر الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة أمام ملايين المتابعين.

وأضاف أن النجاح اللافت في تنظيم استقبال المنتخب الوطني كشف عن تكامل عناصر التنمية داخل المدينة، بداية من البنية الأساسية الذكية، مرورًا بالخدمات اللوجستية، ووصولًا إلى الكفاءة التنظيمية التي عكست حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

 الإنجاز الرياضي للمنتخب 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزامن الإنجاز الرياضي للمنتخب مع الصورة المشرقة التي ظهرت بها مدينة العلمين منح الحدث قيمة وطنية استثنائية، مؤكدًا أن مصر لم تعد تكتفي بتحقيق الإنجازات، بل أصبحت تمتلك الإمكانات التي تجعلها قادرة على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الإقليمية والدولية بكفاءة تليق بمكانتها.

واختتم عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن مدينة العلمين أصبحت أحد أبرز عناوين الجمهورية الجديدة، ودليلًا حيًا على أن ما تحقق على أرض الواقع هو ثمرة رؤية تنموية شاملة، جعلت من مصر دولة تمتلك بنية تحتية حديثة ومدنًا تنافس أفضل الوجهات العالمية في الجودة والتنظيم وجاهزية استضافة كبرى المناسبات.

النائب عمرو رشاد عمرو رشاد حزب حماة الوطن حماة الوطن

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