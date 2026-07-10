قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا
محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
ننشر شروط الانضمام الكلية الفنية العسكرية والتكنولوجية وطب القوات المسلحة
جامعة المنيا تعلن بدء تطبيق منظومة الأداء المؤسسي الأيزو بعدد من الإدارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشهد استقبال المنتخب يؤكد قوة الروح الوطنية ووحدة المصريين

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
ماجدة بدوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستقبال الجماهيري الحاشد للمنتخب المصري اليوم يعكس حالة الالتفاف الوطني والفخر الشعبي بما حققه أبطال مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يؤكد أن الرياضة أصبحت إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجماهير المصرية قدمت نموذجًا حضاريًا في الاحتفاء بمنتخبها الوطني، تقديرًا للأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون، والتي توجت بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس ثمرة الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والشباب.

هذا الإنجاز سيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة

وأوضح إبراهيم عيسى أن هذا الإنجاز سيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ورسالة بأن الإصرار والعمل الجاد قادران على صناعة الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، داعيًا إلى البناء على هذا النجاح من خلال استمرار تطوير المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن وحدة المصريين خلف منتخبهم الوطني تمثل رسالة قوية بأن مصر دائمًا ما تلتف حول كل إنجاز يرفع رايتها، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للكرة المصرية في الاستحقاقات المقبلة.

إبراهيم عيسى مجلس الشيوخ بعثة المنتخب العلمين الجديدة الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

هيئة الأمم المتحدة للمرأة

الأمم المتحدة: خفض المساعدات يدفع منظمات المرأة في مناطق الأزمات إلى حافة الانهيار

منشآت عسكرية

روسيا: 7 ضربات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع وإسقاط نحو 5 آلاف مسيرة

مفتي القدس

اعتقال خطيب مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد