برلماني: مشهد استقبال المنتخب يؤكد قوة الروح الوطنية ووحدة المصريين

أكد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستقبال الجماهيري الحاشد للمنتخب المصري اليوم يعكس حالة الالتفاف الوطني والفخر الشعبي بما حققه أبطال مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يؤكد أن الرياضة أصبحت إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجماهير المصرية قدمت نموذجًا حضاريًا في الاحتفاء بمنتخبها الوطني، تقديرًا للأداء المشرف والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون، والتي توجت بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس ثمرة الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والشباب.

هذا الإنجاز سيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة

وأوضح إبراهيم عيسى أن هذا الإنجاز سيظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ورسالة بأن الإصرار والعمل الجاد قادران على صناعة الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، داعيًا إلى البناء على هذا النجاح من خلال استمرار تطوير المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن وحدة المصريين خلف منتخبهم الوطني تمثل رسالة قوية بأن مصر دائمًا ما تلتف حول كل إنجاز يرفع رايتها، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للكرة المصرية في الاستحقاقات المقبلة.