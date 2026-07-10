علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال

عادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2026، التي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة حظيت بإشادة واسعة.

ورصدت لحظات وصول البعثة إلى مطار العلمين الدولي أجواء احتفالية مميزة، حيث ظهر عدد من اللاعبين وهم يرفعون علم فلسطين، بينما حرص العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب على توجيه علامة النصر للجماهير في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، عكس حالة الفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب.

وكانت طائرة المنتخب قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب ختام مشاركة الفراعنة في البطولة، وسط استعدادات خاصة من سلطات المطار التي نظمت استقبالًا كبيرًا للبعثة، مع توفير فرق من إدارة العلاقات العامة لتسهيل وإنهاء جميع إجراءات الوصول للاعبين والجهازين الفني والإداري.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم منتخب مصر مشواره في مونديال 2026 بصورة مشرفة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال البطولة، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية.