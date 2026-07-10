قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمساحة 300 متر مربع.. السيطرة على حريق بمخزن للخردة في باب الشعرية
تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد وداع كأس العالم.. منتخب البرتغال يعيّن خورخي خيسوس مدربًا جديدًا
بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار
علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال
وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة
ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل
تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج
رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال

بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن
بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

عادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2026، التي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة حظيت بإشادة واسعة.

ورصدت لحظات وصول البعثة إلى مطار العلمين الدولي أجواء احتفالية مميزة، حيث ظهر عدد من اللاعبين وهم يرفعون علم فلسطين، بينما حرص العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب على توجيه علامة النصر للجماهير في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، عكس حالة الفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب.

وكانت طائرة المنتخب قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب ختام مشاركة الفراعنة في البطولة، وسط استعدادات خاصة من سلطات المطار التي نظمت استقبالًا كبيرًا للبعثة، مع توفير فرق من إدارة العلاقات العامة لتسهيل وإنهاء جميع إجراءات الوصول للاعبين والجهازين الفني والإداري.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم منتخب مصر مشواره في مونديال 2026 بصورة مشرفة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال البطولة، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية.

أرض الوطن بعثة منتخب مصر منتخب مصر الفراعنة الأرجنتين العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

إنطلاق ورش مبادرة “اكتشفني” لتنمية المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة

انطلاق ورش مبادرة اكتشفني لتنمية المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة

سفير مصر بداكار

سفير مصر بداكار : العلاقات المصرية السنغالية شراكة استراتيجية راسخة ورؤية مشتركة لمستقبل أفريقيا

صورة ارشيفية

غدًا .. الصحفيين تعرض مسرحية «على باب الذاكرة 48».. حكاية فلسطين من النكبة إلى غزة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد