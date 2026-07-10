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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهير جودة تشيد بـ محمد صلاح: لا يصنع التاريخ بقدميه فقط.. بل يمنح المصريين الأمل

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشادت الإعلامية سهير جودة بقائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدة أن تأثيره تجاوز حدود كرة القدم، بعدما حمل رسائل أمل ومسؤولية للجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على "فيسبوك": "بعض العظماء يصنعون التاريخ بأقدامهم، ومحمد صلاح يصنعه أيضًا بكلماته، لأنها دائمًا تعيد للناس شيئًا أهم من الفوز... تعيد لهم الأمل."

وأضافت: "أن تخرج أمام ملايين يشعرون بالإحباط، وتقول: (سأفعل كل ما في قدرتي)، فأنت لا تعد بنتيجة، بل تتعهد بمسؤولية، وهذا هو الفارق."

وأكدت أن محمد صلاح لا يمنح الجماهير ضمانات، لكنه يمنحهم سببًا للاستمرار في الإيمان، ولا يختبئ خلف الأعذار، بل يرفع سقف الطموح، مشيرة إلى أن المشاركة في كأس العالم وحدها لم تعد كافية، لأن مصر تستحق تحقيق المزيد من الإنجازات.

واختتمت رسالتها قائلة: "هناك أشخاص يغيّرون نتائج المباريات، وهناك أشخاص يغيّرون طريقة الناس في النظر إلى المستقبل، ومحمد صلاح في كل مرة يتحدث فيها يذكرنا أن الأمل ليس وعدًا بأن كل شيء سيكون سهلًا، بل وعدًا بأن هناك من سيقاتل حتى النهاية."

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في المونديال.

الإعلامية سهير جودة منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم الفراعنة

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