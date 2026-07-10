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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عودة الأبطال .. استقبال أسطوري لمنتخب مصر بعد رحلة مونديالية صنعت الفخر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
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عاد منتخب مصر إلى أرض الوطن، اليوم، وسط استقبال رسمي وشعبي حافل، عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم، التي قدم خلالها الفراعنة مستويات مميزة أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية، رغم انتهاء المشوار عند دور الـ16 بعد مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني.

واحتشد المئات من الجماهير في محيط المطار لاستقبال بعثة المنتخب، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات التي عبرت عن الفخر بما قدمه اللاعبون طوال البطولة، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني.

مشاركة أعادت الثقة في الكرة المصرية

وتمكن منتخب مصر من تقديم عروض قوية خلال منافسات كأس العالم، حيث نجح في تجاوز دور المجموعات بعدما حقق نتائج لافتة أمام منتخبات قوية، قبل أن يواصل مشواره إلى دور الـ16، في إنجاز أعاد للأذهان الحضور المصري على الساحة العالمية.

ورغم الخروج أمام المنتخب الأرجنتيني، فإن الأداء الذي قدمه اللاعبون حظي بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، الذين اعتبروا أن المنتخب قدم بطولة استثنائية وأثبت قدرته على منافسة كبار منتخبات العالم.

استقبال رسمي تقديرًا للإنجاز

وشهدت عودة بعثة المنتخب استقبالًا رسميًا، بحضور عدد من مسؤولي الرياضة واتحاد الكرة، الذين حرصوا على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الأداء المشرف الذي ظهروا به طوال البطولة، مؤكدين أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكرة المصرية.

كما حرص المسؤولون على توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الروح القتالية والانضباط الذي ميز أداء المنتخب خلال جميع مبارياته في المونديال.

الجماهير تحتفي بالفراعنة

ولم يقتصر الاستقبال على الجانب الرسمي، إذ رسمت الجماهير المصرية لوحة من الاحتفاء بالفراعنة، حيث تواجدت بأعداد كبيرة لاستقبال اللاعبين، مرددة الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة، تعبيرًا عن تقديرها لما قدمه المنتخب من أداء مشرف رفع اسم مصر في المحفل العالمي.

وأكد المشجعون أن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب تمثل بداية لمرحلة جديدة، مطالبين بالبناء على هذا الإنجاز والاستمرار في دعم المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

انطلاقة جديدة للمستقبل

وتفتح مشاركة منتخب مصر في كأس العالم صفحة جديدة أمام الكرة المصرية، بعدما كشفت البطولة عن امتلاك المنتخب عناصر قادرة على المنافسة في أعلى المستويات، وهو ما يعزز الطموحات بمواصلة التطور وتحقيق نتائج أكبر خلال البطولات القارية والدولية المقبلة، في ظل الدعم الجماهيري الكبير والثقة التي اكتسبها الفريق من مشواره المميز في المونديال.

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