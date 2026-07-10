بعد وداع كأس العالم.. منتخب البرتغال يعيّن خورخي خيسوس مدربًا جديدًا

أعلنت البرتغال تعيين خورخي خيسوس مدربًا جديدًا لمنتخبها؛ وذلك بعد أدائها المخيب للآمال في كأس العالم.

سبق لخيسوس- البالغ من العمر 71 عامًا- تدريب العديد من الأندية البرتغالية، من بينها بنفيكا وسبورتينج لشبونة، وكانت آخر محطة له مع النصر في الدوري السعودي.

وسيحل المدرب البرتغالي المخضرم، محل الإسباني روبرتو مارتينيز بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم.

وكتب المنتخب البرتغالي على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة: “رحلة جديدة تبدأ اليوم. أهلًا بك في المنتخب الوطني، سيد خورخي خيسوس.”