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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو
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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم 10 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5014 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6685 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46800 جنيه.

الدولار
الدولار 


كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 10 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.66 جنيه

سعر الشراء: 49.56 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.64 جنيه

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.27 جنيه

سعر الشراء: 66.12 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.22 جنيه

سعر الشراء: 13.20 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 161.41 جنيه

سعر الشراء: 161.04 جنيه.


وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لا تشهد ارتفاعات ملحوظة، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تتراوح بين 37 و38 درجة.

وأضافت أن الإحساس بدرجات الحرارة يزيد بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية عن القيم المسجلة، مع اختلاف نسب الرطوبة من محافظة إلى أخرى.

نسب الرطوبة الأعلى على السواحل
وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب للرطوبة، والتي تتراوح بين 90 و95%، رغم أن درجات الحرارة هناك تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، بينما تنخفض نسب الرطوبة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، في مقابل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 و41 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

تحذير من التعرض للشمس وقت الظهيرة
وحذرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، باعتبارها الفترة التي تسجل أعلى درجات حرارة وأقوى أشعة شمس.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واستخدام المظلات أو القبعات عند الخروج، مع تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

نشاط للرياح وفرص ضعيفة لسقوط أمطار
وأكدت غانم أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال ساعات المساء وفي الأماكن المفتوحة.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مؤكدة أنها لن تكون مؤثرة ولا تستدعي القلق.

شبورة مائية صباحًا
ولفتت إلى تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الرؤية الأفقية قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

تحذير للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط
ووجهت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد نصائح للمصطافين، مؤكدة أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 و2 متر، ما يستدعي الالتزام بتعليمات المنقذين والرايات التحذيرية، وعدم الابتعاد عن الشاطئ أثناء السباحة، رغم أن حالة البحر تسمح بأعمال الملاحة والصيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة الكبرى: 35 - 24

الإسكندرية: 31 - 23

الإسماعيلية: 36 - 23

السويس: 36 - 24

شرم الشيخ: 38 - 28

الغردقة: 37 - 27

أسيوط: 38 - 23

سوهاج: 39 - 26

قنا: 40 - 26

الأقصر: 39 - 26

أسوان: 40 - 27

الوادي الجديد: 41 - 24

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