دون الـ 5 آلاف .. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 10 يوليو 2026

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة على المستويين العالمي والمحلي، حيث سجل سعر الذهب عالميا 4104 دولارات للاوقية.

وفي مصر تراجع سعر الذهب عيار 18 دون مستوى الـ 5 ألاف مسجلا 4997 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4122 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4997 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5830 جنيها بدون مصنعية بعد أن وصل إلى 5825 جنيها ، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6663 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، 46.640 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.