وفاة والد إيمان سلامة

أعلنت الفنانة إيمان سلامة، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عن وفاة والدها.

وقالت إيمان سلامة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ولم تكشف إيمان سلامة عن تفاصيل موعد أو مكان تشييع الجثمان أو العزاء.

وكان آبرز اعمال ايمان سلامة هو مسلسل البيت الكبير" من بطولة لوسي، وسوسن بدر، مجدي كامل، عبير صبري، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وإيمان سلامة، منى ممدوح، وإيمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.