رمضان 2027 … تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان

بعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من تقديم الجزء الاول، يواصل صناع مسلسل نيللي وشريهان، التحضير لـ الجزء الثاني من العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.



وجاء قرار تقديم الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان بعد موافقته بطلتيه دنيا وإيمي سمير غانم، حيث تشهد أحداث الجزء الثاني من العمل، العديد من الأحداث، كما ستكشف عن التغيرات التي طرأت علي حياة الأبطال.

وحتي الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الأبطال المشاركين في مسلسل نيللي وشريهان، حيث يواصل صناعه كتابة الحلقات الأولي تمهيدًا للتعاقد مع الشخصيات التي سوف تظهر داخل الاحداث.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل عايشة الدور، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب دنيا سمير غانم، منهم ، عمر الشناوي و رحاب الجمل و ليلي عز العرب و نور محمود وفدوي عابد ومن شباب الجامعه أميرة أديب، احمد عصام، أحمد فاضل، محمد عمرو الليثي، فرح عزت، چويا، وماجد القلعي وعبد الرحمن ظاظا ومحمد مغاوري وأمجد الحجار ومن الأطفال سليم مصطفي وريتال عبد العزيز وغيرهم كثير من الفنانين.

المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.