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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أم كلثوم تضيء خشبة مسرح "جرش" في يوبيله الأربعيني

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن
مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن
أ ش أ
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قال السيناريست والمنتج مدحت العدل إن الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن ستشهد تقديم العرض المسرحي الغنائي الضخم "أم كلثوم" يوم 27 يوليو الجاري، والذي يعتمد على تقنيات معاصرة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لتوثيق مسيرة كوكب الشرق منذ بداياتها وحتى تحولها لأبرز أيقونات الفن العربي.

​وأوضح العدل في تصريحات له أن العرض، الذي يأتي من رؤيته وتأليفه ويقدم على خشبة المسرح الجنوبي، يركز بشكل خاص على الجوانب الوطنية في حياة أم كلثوم، ولا سيما دورها التاريخي عقب نكسة يونيو 1967 وجولاتها العالمية لجمع التبرعات لدعم البلاد، مؤكدا أن هذا الجانب يمثل جزءا أصيلا من سيرتها الوطنية لا يقل أهمية عن مسيرتها الفنية الحافلة.

​وأكد أن اختيار مهرجان جرش لتقديم هذا العمل يحمل رمزية ثنائية خاصة، نظرًا للمكانة التاريخية للمدينة الأثرية التي تحتضن أحد أعرق المهرجانات الثقافية في المنطقة، معتبرًا العرض احتفاءً مصريًا وعربيًا بقيمة فنية خالدة.

​وأعرب عن اعتزازه البالغ بعلاقته بالأردن وزياراته المتتالية لمختلف مناطق المملكة منذ عام 1998، مبديًا إعجابه الشديد بمدينة البترا الأثرية، وموجهًا الدعوة لاستضافة فعاليات فنية كبرى بها لما تتمتع به من قيمة تاريخية وسياحية فريدة.

​وأضاف أن هذا المشروع يمثل حلمًا راوده لسنوات طويلة، وأن ذكرى رحيل كوكب الشرق كانت الدافع الأساسي لخروج العمل إلى النور, بهدف تقديم تجربة مسرحية حديثة تواكب اهتمامات الأجيال الجديدة وتعرفهم بسيرتها الاستثنائية.

​من جانبه، أشار مخرج العرض أحمد فؤاد إلى أن تقديم مسرحية غنائية استعراضية تضاهي العروض العالمية كان بمثابة تحدٍ فني كبير، مؤكدًا أن الكفاءات المصرية قادرة على تقديم أعمال ضخمة تليق بشخصية بحجم أم كلثوم، وكشف فؤاد عن إجراء أكثر من ألف مقابلة لاختيار فريق العمل النهائي الذي سيقف على المسرح.

و​يضم الفريق الإبداعي للمسرحية المخرج أحمد فؤاد، ويتولى خالد الكمار التأليف والتوزيع والإخراج الموسيقي، ويقدم إيهاب عبد الواحد الألحان، وتشارك إسراء طاهر كمنتج تنفيذي، وآية العدل نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسة لقطاع التسويق، إلى جانب محمد عادل كمنتج فني، فيما يتولى محمود صبري تصميم الديكور، وريم العدل تصميم الأزياء، ويشرف على تدريب الأصوات الدكتورة جيهان الناصر و الدكتورة إيمان حسني، بينما يقدم ياسر شعلان تصميم الإضاءة، ويضع عمرو باتريك تصميم الاستعراضات.

​يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون تنطلق يوم 22 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، تحت الرعاية الملكية السامية، احتفالا بمرور أربعة عقود على تأسيس أحد أبرز المنابر الثقافية والفنية في العالم العربي.

السيناريست مدحت العدل مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

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