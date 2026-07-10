حسام حسن من العلمين: فرحة المصريين أكبر مكسب.. ويستحقون أكثر مما تحقق

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية عقب وصول بعثة الفراعنة إلى مدينة العلمين، مؤكدًا أن فرحة الشعب المصري بما حققه المنتخب هي أكبر مكافأة للجهاز الفني واللاعبين.

وقال حسام حسن في تصريحاته: "مبروك للشعب المصري، ويكفيني فرحتهم"، مشيرًا إلى أن الجماهير تستحق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني للمنتخب أن إسعاد الجماهير كان الهدف الأهم طوال مشوار الفريق في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة، وأن المنتخب يتطلع إلى تقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة، واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهم فرحة الجماهير، والقادم أفضل إن شاء الله".