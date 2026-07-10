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الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية

الكرملين
الكرملين
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترى أن السلطات الأوكرانية لا تبدي استعدادا للدخول في عملية تسوية سلمية للنزاع، مشددا على أن روسيا مازالت منفتحة على تحقيق أهدافها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية؛ لكنها ستواصل عمليتها العسكرية في ظل ما وصفه برفض كييف للحل السلمي.

وقال بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام الروسية - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايزال منفتحا على الحلول السياسية؛ إلا أن موسكو تواصل عمليتها العسكرية الخاصة، إلى جانب توسيع المنطقة الأمنية العازلة، في ظل محاولات أوكرانية للتصعيد، مشيرا إلى أن بوتين تحدث مرارا عن هذا التوجه.

وأضاف أنه لا توجد حاجة إلى ترتيبات عاجلة لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن قنوات الاتصال بين الجانبين تعمل بصورة طبيعية، وأن الاتفاق على أي محادثة يمكن أن يتم سريعا.

وفي ملف محطة زابوروجيا النووية، اتهم بيسكوف أوكرانيا بمواصلة ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية" ضد المحطة، معتبرا أنها تزيد من حدة التوتر وتشكل خطرا كبيرا، مؤكدا أن روسيا تواصل التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاعها على ما تصفه بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها كييف.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف

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