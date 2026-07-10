رامي رضوان: استقبال بعثة منتخب مصر عكس تقدير الوطن لإنجاز أبنائه

أشاد الإعلامي رامي رضوان بحفاوة الاستقبال الشعبي والرسمي الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب عودتها من منافسات كأس العالم 2026، مؤكدا أن هذا الاستقبال يعكس حجم تقدير الشعب المصري لما قدمه اللاعبون من أداء مشرف خلال البطولة.

وكتب رامي رضوان عبر فيسبوك:"رجعوا مرفوعي الرأس.. واستقبلهم الوطن كما يستحق الأبطال،

استقبال شعبي ورسمي يليق بما قدمه منتخب مصر في كأس العالم، بحضور وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لمشوار تاريخي أعاد الفخر لكل المصريين، شكرًا يا أبطال.. لقد شرفتوا مصر.



وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، منذ قليل، إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

وشهد محيط مطار العلمين توافدًا كبيرًا من الجماهير المصرية، التي حرصت على استقبال اللاعبين والجهاز الفني، احتفالًا بما قدمه المنتخب من مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة، في إنجاز يُعد الأبرز في تاريخ الكرة المصرية على صعيد كأس العالم.

ورفعت الجماهير الأعلام ورددت الهتافات لدعم لاعبي المنتخب، تعبيرًا عن فخرها بالأداء القوي والنتائج التاريخية التي حققها الفريق، وسط أجواء احتفالية عكست حجم التقدير الشعبي لما أنجزه الفراعنة في المونديال.