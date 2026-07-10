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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: 7 ضربات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع وإسقاط نحو 5 آلاف مسيرة

منشآت عسكرية
منشآت عسكرية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/ تنفيذ سبع ضربات واسعة خلال أسبوع؛ استهدفت منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية، وذلك ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة - وفق بيان أذاعته وسائل إعلام روسية - إن الضربات، التي نُفذت خلال الفترة من 4 إلى 10 يوليو، شملت غارة واسعة وست غارات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية، واستهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومطارات عسكرية، ومستودعات ذخيرة، ومراكز لوجستية، وبنى تحتية للوقود والطاقة والنقل والموانئ، إضافة إلى مواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومكوناتها، ونقاط انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت - خلال الأسبوع - 72 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وأربعة صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع، و10 صواريخ "فلامنغو" مجنحة تطلق من البر، وثلاثة صواريخ بعيدة المدى من طراز "نبتون-إم دي"، إضافة إلى 4975 طائرة مسيرة.

وفي حصيلة العمليات الميدانية، أوضحت الوزارة أن القوات الروسية ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية في عدة محاور، حيث تجاوزت خسائر كييف 2290 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة "المركز"، وأكثر من 3060 جنديا في منطقة مجموعة "الشرق"، وأكثر من 1490 جنديا في منطقة مجموعة "الغرب"، ونحو 1380 جنديا في منطقة مجموعة "الشمال"، وأكثر من 1310 جنود في منطقة مجموعة "الجنوب"، فيما قُتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين في منطقة كراسني ليمان وحدها، مع تدمير آليات قتالية ومدفعية ومحطات حرب إلكترونية ومعدات عسكرية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة "الشمال" سيطرت - خلال الأسبوع - على بلدة بيترو-إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، بينما أعلنت وحدات مجموعة "الجنوب" تحرير بلدة كوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة استمرار تقدم القوات الروسية في مختلف محاور العمليات.

وزارة الدفاع الروسية منشآت عسكرية غارات جماعية

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