مسؤول إسباني: الآثار الناجمة عن حريق الغابات بإقليم الأندلس كارثية

قال رئيس حكومة الأندلس الإقليمية في إسبانيا خوانما مورينو إن الآثار الناجمة عن حريق الغابات الذي اندلع في بلدة "لوس غالاردوس" بمقاطعة "الميريا" جنوب شرقي البلاد "كارثية".

وأضاف مورينو -في منشور عبر منصة "إكس" نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الجمعة/- أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحريق وأصيب ثمانية آخرون، فيما اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد التزام الجميع بمساعدة المتضررين، وأن فريق الإطفاء يبذل قصارى جهده من أجل السيطرة على هذا الحريق في أسرع وقت ممكن.

وكان شهود عيان قد أفادوا، في وقت سابق، بأن الحريق نجم عن سقوط خط للكهرباء حيث امتدت النيران بشكل سريع إلى منطقة غابات مجاورة، إلا أن السلطات لم تؤكد سبب اندلاع الحريق.

وتسببت موجة الحر التي بلغت فيها درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية في اندلاع حرائق غابات في جميع أرجاء جنوب أوروبا.".