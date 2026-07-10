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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القائمة الكاملة لأبطال "حب مستحيل" للمخرج مازن الغرباوي

أبطال مسلسل حب مستحيل
أبطال مسلسل حب مستحيل
أحمد البهى
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أعلن المخرج مازن الغرباوي قائمة الأبطال الأجانب المشاركين في بطولة مسلسل "حب مستحيل"، الذي يجري تصويره حاليًا في مصر بعد الانتهاء من مشاهد في المجر، وذلك في إطار مشروع للميكرو دراما يستهدف المنصات الرقمية، ويجمع نخبة من الفنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

وأكد الغرباوي أن المسلسل يضم الفنان القطري السوداني سامح الهجاري، والفنانة الفرنسية ريما بلانك، والفنان المصري الروماني ريمون نصحي، إلى جانب الفنانة اليونانية إيمانويلا كونتوجيورجو، والفنانة اليونانية إيليني زارافيدو، وأكد  أن اختيار هذا التنوع في الجنسيات جاء انطلاقًا من طبيعة أحداث العمل التي تدور في أكثر من دولة، ورغبة صناع المسلسل في تقديم تجربة درامية تحمل طابعًا عالميًا.

ويضم العمل نخبة من الفنانين المصريين، منهم محمد صلاح آدم، وشريف وهدان، وخالد حمزاوي، وبتول الحداد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، مدير التصوير محمد دسوقي، مهندس الصوت محمد الفولي.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب مصري يسافر إلى العاصمة المجرية بودابست لتنفيذ وصية عمه الراحل، ليجد نفسه أمام شرط غير متوقع يقضي بزواجه من ابنة عمه للحصول على الميراث، قبل أن تتغير حياته بعد وقوعه في حب أرملة عمه الأوروبية، لتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي تشويقي.

ويقدم «حب مستحيل» في 60 حلقة من الميكرو دراما، تبلغ مدة الحلقة نحو دقيقة ونصف، وتم تصوير جزء من مشاهده في العاصمة المجرية بودابست قبل انتقال فريق العمل لاستكمال التصوير داخل مصر.

المخرج مازن الغرباوي مازن الغرباوي حب مستحيل

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