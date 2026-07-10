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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر يشارك في معرض ديارنا ببرامج تسويقية للعارضين

معرض ديارنا
معرض ديارنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يشارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية، من خلال إتاحة الفرصة لعدد من المستفيدين من برامجه التمويلية لعرض وتسويق منتجاتهم.

ويأتي ذلك في إطار دوره التنموي باعتباره الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وحرصه على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك تكفل بتحمل جميع تكاليف إقامة العارضين المشاركين من المستفيدين من برامجه التمويلية طوال فترة المعرض، في إطار حرصه على إزالة أي أعباء مالية قد تعوق مشاركتهم، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من هذه الفعالية التسويقية المهمة، بما يعكس التزام البنك بمساندة عملائه في مختلف مراحل المشروع

وأكدت الدكتورة مايا مرسي  أن مشاركة البنك تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على تقديم التمويل، وإنما يمتد إلى توفير منظومة متكاملة من الدعم تشمل التسويق، والتدريب، وفتح منافذ جديدة لعرض المنتجات، بما يساعد أصحاب المشروعات على تحقيق الاستدامة وزيادة دخولهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يحرص على المشاركة في المعارض باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لربط أصحاب المشروعات بالأسواق، وتعريف الجمهور بمنتجاتهم، وإتاحة فرص حقيقية للتوسع والنمو، مشيرًا إلى أن تحمل البنك نفقات إقامة العارضين يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من المشاركة في هذا الحدث.

وأوضحت أن المشاركين في المعرض يمثلون نماذج ناجحة للمستفيدين من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، وعلى رأسها برنامج "مستورة" لتمكين المرأة اقتصاديًا، وبرنامج "فاتحة خير" لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من الجنسين، حيث استطاع العديد منهم تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية تحقق لهم ولأسرهم مصدر دخل مستدام.

وفي هذا السياق أشار الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل التوسع في برامجه التمويلية الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، حيث أسهم برنامج "مستورة" منذ إطلاقه في تقديم تمويلات تجاوزت 943 مليون جنيه استفادت منها أكثر من 35 ألف سيدة تقريبا لإقامة مشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات، بما يعكس نجاح البرنامج في دعم المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي. 

كما يواصل البنك تقديم التمويلات من خلال برنامج "فاتحة خير" حيث بلغ قيمة المنصرف لهذا التمويل 277 مليون جنيه، وغيره من البرامج التنموية التي تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية والحرفية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وأضاف النحاس أن البنك لا يكتفي بمنح التمويل، بل يتابع المشروعات بعد تنفيذها، ويعمل على توفير منافذ تسويقية متنوعة للمستفيدين من خلال المشاركة في المعارض إيمانًا بأن التسويق يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية، موضحا أن جناح بنك ناصر الاجتماعي بالمعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس جودة وإبداع الحرفيين المصريين، من بينها المشغولات اليدوية، والمنتجات الجلدية، والمفروشات، والمنسوجات، والإكسسوارات، والأعمال الخشبية، والخوص، والخيامية، وغيرها من الصناعات التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية وتبرز مهارة المنتج المحلي.

بنك ناصر الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية

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