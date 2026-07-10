اعرف شروط الانضمام للكلية البحرية والجوية والدفاع الجوي.. تفاصيل كاملة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

الكلية البحرية

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من (القسم العلمي فقط)

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة

• النسبة المئوية للمجموع: 65% فأكثر.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

• شرط إجادة الطالب للسباحة.

• يمنح الطالب درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية).

الكلية الجوية

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي)

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة

• النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 60% فأكثر، القسم الأدبي 65% فأكثر.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

• يمنح الطالب الدرجات العلمية طبقاً لكل تخصص كالآتي:

تخصص الطيران (القسم العلمي / القسم الأدبي):

• يمنح الطالب درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية - وشارة الطيران القسم العلمي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران -القسم الأدبي بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات.

• شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى (معتمدة دولياً).

تخصص الجوي (القسم العلمي):

• يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران.

• شهادة أساسيات مراقبة المطار (معتمدة دولياً).

كلية الدفاع الجوي

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي “شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: 70% فأكثر.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

• يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي - بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات هندسة (الاتصالات / الحاسبات / الميكاترونيكس) بنظام الساعات المعتمدة.

مراحل الاختبارات

أولاً: الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الاختبارالنفسي المتقدم

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالرياضي المتقدم والاختبارالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

• التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

• التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

• يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .

• بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.