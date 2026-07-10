الرقابة المالية: 97 مليار جنيه أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فبراير الماضي

بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 97.4 مليار جنيه مقابل 83.3 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2025.

عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حصل "صدى البلد" على نسخة منه بلغ أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 3,486 مليون عميل مقارنة 3.727 مليون عميل بنهاية الشهر المماثل في العام السابق.

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى ديسمبر الماضي نحو 106.9 مليار جنيه مقابل 95.8 مليار جنيه في يناير حتى ديسمبر 2024، حسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال العام 2025، تراجع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 3.148 مليون عميل مقارنة 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

المشروعات متناهية الصغر في المقدمة

ويستحوذ قطاع المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من التمويلات المخصصة للقطاع وكذلك من حيث عدد العملاء.