قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 97 مليار جنيه أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فبراير الماضي
نبيل: المتحدة للرياضة جهزت مطار العلمين في فترة قصيرة لاستقبال المنتخب الوطني
لليوم الثاني علي التوالي .. أحمد العوضي يواصل تصدره شباك التذاكر بالسينمات المصرية
الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 97 مليار جنيه أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فبراير الماضي

تمويلات- صورة أرشيفية
تمويلات- صورة أرشيفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بنهاية شهر فبراير 2026 نحو  97.4 مليار جنيه مقابل 83.3 مليار جنيه  بنهاية شهر فبراير 2025.

عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 

وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حصل "صدى البلد" على نسخة منه بلغ أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 3,486 مليون عميل مقارنة 3.727 مليون عميل بنهاية الشهر المماثل في العام السابق.

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى ديسمبر الماضي نحو 106.9 مليار جنيه مقابل 95.8 مليار جنيه في يناير حتى ديسمبر 2024، حسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال العام 2025، تراجع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 3.148 مليون عميل مقارنة 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

المشروعات متناهية الصغر في المقدمة

ويستحوذ قطاع المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من التمويلات المخصصة للقطاع وكذلك من حيث عدد العملاء.

هيئة الرقابة المالية قطاع المشروعات المتوسطة تمويلات المشروعات متناهية الصغير العملاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

زوجة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني راما ديواجي

مريم العذراء فلسطينية أنجبت تحت الاحتلال.. زوجة عمدة نيويورك تثير غضب إسرائيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

رئيس غرفة القاهرة يشيد بتطور القطاع الصناعي ودعم الدولة لمناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بعنوان “استثمارك اليومي.. قهوة ولا سهم؟”

قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بعنوان "استثمارك اليومي.. قهوة ولا سهم؟"

المطران كلاوديو لوراتي

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية سيدة الكرمل

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد