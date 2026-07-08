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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8.8 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فبراير 2026

المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات المتوسطة والصغيرة
علياء فوزى

بلغت قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فبراير الماضي 8.8 مليار جنيه مقابل 8.09 مليار جنيه في فبراير 2026.

وخلال شهر فبراير 2026، ارتفع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 232.4 ألف عميل مقارنة 267.7 ألف عميل خلال الشهر المماثل في العام السابق.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2026.، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 231.9 عميل استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بقيمة 7.876مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة 267.2  عميل في فبراير 2025، بتمويلات نحو7مليار جنيه.

تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتراجعت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لتسجل 947 مليون جنيه خلال فبراير 2026، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي. 

 أرصدة تمويلات المشروعات بنهاية فبراير 2026

بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بنهاية شهر فبراير 2026 نحو  97.4 مليار جنيه مقابل 83.3 مليار جنيه  بنهاية فبراير 2025.

وبلغ أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير 2026 نحو 3,486 مليون عميل مقارنة 3.727 مليون عميل بنهاية الفترة المماثلة في العام السابق.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وسجلت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى ديسمبر الماضي نحو 106.9 مليار جنيه مقابل 95.8 مليار جنيه في يناير حتى ديسمبر 2024، حسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال العام 2025، انخفض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 3.148 مليون عميل مقارنة 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويلات الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر

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