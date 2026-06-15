9 مليارات جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في يناير 2026

بلغت قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في يناير الماضي 9 مليار جنيه مقابل 8 مليار جنيه في يناير 2025.

وخلال شهر يناير 2026، ارتفع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 297.3 ألف عميل مقارنة 262 ألف عميل خلال الشهر المماثل في العام السابق.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـعام 2025، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 296.8 عميل استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بقيمة 8 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة 261.4 عميل في يناير 2025، بتمويلات نحو 6.9 مليار جنيه.

تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتراجعت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لتسجل 947 مليون جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.

أرصدة تمويلات المشروعات بنهاية يناير 2026

بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية شهر يناير 2026 نحو 97 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

وبلغ أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2026 نحو 3.5 مليون عميل مقارنة 3.7 مليون عميل بنهاية الفترة المماثلة في العام السابق.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وسجلت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى ديسمبر الماضي نحو 106.9 مليار جنيه مقابل 95.8 مليار جنيه في يناير حتى ديسمبر 2024، حسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال العام 2025، انخفض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 3.148 مليون عميل مقارنة 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.