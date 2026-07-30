رئيس الأولمبية يهنئ منتخب مصر بعد برونزية بطولة العالم لسيف المبارزة

حرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على توجيه التهنئة إلى منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للرجال، عقب تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة العالم، المقامة حاليًا في جورجيا، في نتيجة تعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستوى المصري خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت الميدالية البرونزية بعد مواجهة قوية ومثيرة أمام منتخب الكيان الإسرائيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث نجح المنتخب المصري في حسم اللقاء بنتيجة 39-38، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة، بعدما أحرز أول ميدالية عالمية لمصر في منافسات الفرق بسلاح سيف المبارزة منذ 75 عامًا، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأعرب ياسر إدريس عن فخره بما قدمه أبطال المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن الأداء الذي ظهر به اللاعبون يعكس الشخصية القوية للرياضة المصرية، وقدرتهم على منافسة أقوى المنتخبات العالمية وتحقيق نتائج مشرفة في أكبر المحافل الدولية.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل منظم وتخطيط طويل الأمد داخل منظومة سلاح المبارزة، إلى جانب الدعم المستمر الذي تحظى به اللعبة، وهو ما ساهم في وصول المنتخب إلى منصة التتويج العالمية وتحقيق إنجاز غير مسبوق في منافسات الفرق.

وأكد إدريس أن هذا التتويج سيكون دافعًا قويًا لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، من أجل حصد المزيد من الميداليات والإنجازات في البطولات القارية والعالمية، بما يرسخ مكانة مصر بين الدول الرائدة في رياضة سلاح المبارزة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رسالته بتهنئة خاصة إلى لاعبي المنتخب، مشيدًا بعزيمتهم وروحهم القتالية، قائلًا:

“الف مبروك لأبطال مصر ..فخر جديد للرياضة المصرية ”

مؤكدًا ثقته في قدرة الأبطال على مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.



