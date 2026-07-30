مراجعة شاملة.. متحدث التعليم يحسم الجدل بشأن نزاهة نتائج طلاب فاقوس

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعاملت بشكل فوري مع ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، بشأن مزاعم وجود غش جماعي بين عدد من طلاب مدرسة فاقوس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية.

توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أصدر توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة لفحص الواقعة ومراجعة جميع البيانات المتداولة، للتأكد من صحة النتائج وتحقيق العدالة للطلاب.

وأشار إلى أن اللجنة الأولى أجرت مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة، مع مضاهاة إجابات الطلاب للتحقق من عدم وجود أي تشابه غير طبيعي قد يشير إلى مخالفات، بينما تولت لجنة أخرى مراجعة السجل الدراسي لجميع طلاب المدرسة وعددهم 231 طالبًا، وليس فقط الـ70 طالبًا الذين وردت أسماؤهم في الكشف المتداول على مواقع التواصل.

اتساق النتائج مع أدائهم الأكاديمي

وأضاف أن نتائج الفحص أثبتت أن الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة يتمتعون بسجل دراسي متميز منذ مراحل التعليم الأساسي، كما جاءت نتائج باقي الطلاب متوافقة مع مستواهم الدراسي في السنوات السابقة، بما يؤكد اتساق النتائج مع أدائهم الأكاديمي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة راجعت أيضًا جميع محاضر الغش والمخالفات الخاصة بالمدرسة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، ولم تسجل أي وقائع غش أو تجاوزات داخل اللجان.

وشدد زلطة على أن أعمال المراجعة انتهت إلى سلامة النتائج ودقتها، وعدم وجود أي أدلة تدعم الادعاءات المتداولة بشأن حدوث غش جماعي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان النزاهة والشفافية وإنصاف جميع الطلاب.