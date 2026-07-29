مفيش كليات قمة.. تامر أمين: أناشد وزارة التعليم تحديد موعد مسبق لإعلان نتيجة الثانوية

أكد الإعلامي تامر أمين، أن أولياء أمور كثر كانوا خارج الخدمة طوال فترة تواجد أبناؤهم في سنة الثانوية العامة .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" العيلة كلها بتمتحن امتحانات ثانوية عامة مش الطالب بس وأولياء الأمور بيكونوا خارج الخدمة ".

وتابع تامر امين :" أناشد وازرة التربية والتعليم إعلان موعد محدد مسبقا لنتيجة امتحانات الثانوية العامة ".

وأكمل تامر أمين :" لازم نحدد موعد لنتيجة الثانوية لتقليل الشائعات وتقليل حالات التوتر والقلق لدى طلاب الثانوية العامة واولياء الأمور ".

وتابع تامر أمين :" اعلموا ان الثانوية العامة ليست نهاية المطاف لكنها بداية المشوار التعليمي والمهني "، مضيفا:" مفيش حاجة اسمها كليات قمة ولكن فيه حاجة اسمها كلية تناسبني ومجال حابب الدراسة فيه ".

