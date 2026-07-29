الأول علمي علوم بالثانوية: هدخل كلية طب قسم عظام.. وإحساسي لا يوصف

أبدى الطالب عبد الله محمود الحاصل على المركز الأول علمي علوم بالثانوية العامة، سعادته بعد معرفة نتيجة الثانية العامة وتواجده ضمن الأوائل .



وقال عبد الله محمود في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" إحساسي لا يوصف بعد النجاح وتواجدي بين الأوائل ".

وتابع عبد الله محمود :" أنا كنت باخد دروس في كل المواد وأنا من مركز فاقوس محافظة الشرقية ".

وأكمل عبد الله محمود :" والدي ووالدتي فرحانين بيا جدا وانا ناوي ادخل كلية طب قسم عظام ".

ولفت عبد الله محمود :" لازم كل طالب مياخدش الثانوية العامة على إنها ضغط وتوتر لكن الواحد لازم يذاكر ويجتهد عشان توصل لحلمك ".

