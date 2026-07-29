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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج والأتربة.. زيادة طفيفة في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب نشاط للرياح وارتفاع ملحوظ في أمواج البحر المتوسط.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

قال محمود القياتي، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اعتبارًا من اليوم تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالأيام الماضية.

استعدوا للأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

لا موجة حارة جديدة

وأكد القياتي أن الارتفاعات المتوقعة لن تكون قوية أو مشابهة لموجة الحر التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الأجواء ستظل ضمن المعدلات المعتادة لفصل الصيف، رغم الزيادة التدريجية في درجات الحرارة.

الرطوبة مستمرة ليلًا

وأشار متنبئ هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، إلا أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة قد يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الأرصاد

أمواج البحر المتوسط تصل إلى 3 أمتار

وحذر القياتي من ارتفاع أمواج البحر المتوسط، موضحًا أن ارتفاع الموج اليوم سيكون أقوى مقارنة بالأيام الماضية، وقد يصل إلى 3 أمتار في بعض المناطق.

نشاط للرياح المحملة بالأتربة

وأضاف أن بعض المناطق ستشهد نشاطًا للرياح، قد تكون محملة بالأتربة والرمال، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية.

الأرصاد تدق ناقوس الخطر.. حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وشبورة ورياح تضرب عدة مناطق اليوم

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواء صيفية تتسم بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، بينما تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة التغيرات الجوية وإصدار التحذيرات المتعلقة بحالة البحر ونشاط الرياح، مع التأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية قبل التوجه إلى الشواطئ أو القيام بالأنشطة البحرية.

الأرصاد الأمواج والأتربة درجات الحرارة الحرارة

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