القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين، لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة ضده أثناء استقلاله سيارته أمام أحد المطاعم بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملان بأحد المقاهي، ويقيمان بدائرتي قسمي شرطة الزاوية الحمراء والمرج.

وبمواجهتهما؛ اعترف المتهمان بحدوث مشادة كلامية بينهما والقائم على التصوير، بتاريخ 22-7-2026؛ بسبب قيامه بركن سيارته أمام محل عملهما، واتخذت الإجراءات القانونية.