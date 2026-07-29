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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدرسة نفرتاري تنفي علاقتها بالطالب المحكوم عليه في قضية الطفلة آيسل

رد المدرسة
رد المدرسة
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أصدرت إدارة مدرسة نفرتاري الدولية بيانا إعلاميا أكدت خلاله أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تربط اسم المدرسة بالطالب عمر أحمد مدحت، المحكوم عليه نهائيًا في القضية الخاصة بقتل الطفلة آيسل خلال تواجده بأحد المنتجعات السياحية.

May be an illustration of ‎text that says '‎محافظة القاهرة دارة السلام التعليمية ادارة شئون الطلبة والامتحانات

وقالت المدرسة في بيانها : تتقدم إدارة المدرسة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة الراحلة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وتوضح للرأي العام الحقائق التالية:

May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الخاص إدارة السلام التعليمية السيد الأستاذ تحية طبية وبعد كتابكم إيماة تتضرر بتارخ 2026/2/23 بشأن الرد على الطالبة/ أيسل إنخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب عمر أحمد مدحت الدولية الصف الأول الثانوى حيث جاء الرد من إداركم الموقرة بأن للعامين الدراسيين مخاطبة إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بكتابنا رقم بتاريخ 2026/3/9 وجاء الرد بأن بمدرسة الدولية ولكنه مقيد ضمن المستبعدين من المدارس بالصف عمرو عبدالحمید بمدرسة/ الطالب المذكور وحيث الطالب المذكور الأول الثانوى. وتفضلوا بقبول فائق ،،الاحترام، التعليم وهذا للعلم والإحاطة الباحث القانونى خالد/ أبوالعزم يعتمد، وكيل المديرية أياسرا محاقظة القاهرة مدمیریقة التربیة‎'‎‎
  •  قام ولي أمر الطالب بسحب ملفه رسميًا من مدرسة نفرتاري الدولية بتاريخ 23 أغسطس 2023، واستلم جميع أوراقه، ومنذ ذلك التاريخ انتهت نهائيًا أي علاقة تعليمية أو إدارية أو قانونية بين الطالب والمدرسة. Nefertari International School.pdf
  • أصدرت المدرسة مخاطبات رسمية للجهات المختصة، كما صدرت إفادات من إدارة السلام التعليمية وإدارة التعليم الخاص تؤكد أن الطالب غير مقيد بمدرسة نفرتاري الدولية خلال الأعوام الدراسية اللاحقة، وأنه ليس من طلاب المدرسة. Nefertari International School.pdf
  •  ومن ثم فإن أي ربط بين مدرسة نفرتاري الدولية وبين القضية المشار إليها لا يستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون، إذ إن الطالب لم يكن مقيدًا بالمدرسة بعد سحب ملفه، ولم يكن ضمن طلابها عند بدء العام الدراسي التالي.

وأخيرا أكدت المدرسة أن رسالتها التعليمية تقوم على ترسيخ قيم الأخلاق والانضباط واحترام القانون، وأنها تتعاون دائمًا مع الجهات المختصة في كل ما يحقق الصالح العام ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.

كما ناشدت المدرسة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والرجوع إلى المستندات والبيانات الرسمية قبل تداول أي معلومات قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة مؤسسة تعليمية أو نشر معلومات غير دقيقة.

وأكدت المدرسة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه أي جهة أو شخص يواصل نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة تربط المدرسة بهذه الواقعة بالمخالفة للمستندات الرسمية.

مدرسة نفرتاري الدولية الطفلة آيسل الطالب مدرسة

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