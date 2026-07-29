مدرسة نفرتاري تنفي علاقتها بالطالب المحكوم عليه في قضية الطفلة آيسل

أصدرت إدارة مدرسة نفرتاري الدولية بيانا إعلاميا أكدت خلاله أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تربط اسم المدرسة بالطالب عمر أحمد مدحت، المحكوم عليه نهائيًا في القضية الخاصة بقتل الطفلة آيسل خلال تواجده بأحد المنتجعات السياحية.

وقالت المدرسة في بيانها : تتقدم إدارة المدرسة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة الراحلة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وتوضح للرأي العام الحقائق التالية:

قام ولي أمر الطالب بسحب ملفه رسميًا من مدرسة نفرتاري الدولية بتاريخ 23 أغسطس 2023، واستلم جميع أوراقه، ومنذ ذلك التاريخ انتهت نهائيًا أي علاقة تعليمية أو إدارية أو قانونية بين الطالب والمدرسة. Nefertari International School.pdf

أصدرت المدرسة مخاطبات رسمية للجهات المختصة، كما صدرت إفادات من إدارة السلام التعليمية وإدارة التعليم الخاص تؤكد أن الطالب غير مقيد بمدرسة نفرتاري الدولية خلال الأعوام الدراسية اللاحقة، وأنه ليس من طلاب المدرسة. Nefertari International School.pdf

ومن ثم فإن أي ربط بين مدرسة نفرتاري الدولية وبين القضية المشار إليها لا يستند إلى أي أساس من الواقع أو القانون، إذ إن الطالب لم يكن مقيدًا بالمدرسة بعد سحب ملفه، ولم يكن ضمن طلابها عند بدء العام الدراسي التالي.

وأخيرا أكدت المدرسة أن رسالتها التعليمية تقوم على ترسيخ قيم الأخلاق والانضباط واحترام القانون، وأنها تتعاون دائمًا مع الجهات المختصة في كل ما يحقق الصالح العام ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.

كما ناشدت المدرسة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والرجوع إلى المستندات والبيانات الرسمية قبل تداول أي معلومات قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة مؤسسة تعليمية أو نشر معلومات غير دقيقة.

وأكدت المدرسة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه أي جهة أو شخص يواصل نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة تربط المدرسة بهذه الواقعة بالمخالفة للمستندات الرسمية.