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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أقوى سيارة هاتشباك في العالم

أقوى سيارة مرسيدس AMG A45 S
أقوى سيارة مرسيدس AMG A45 S
عزة عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد سيارة مرسيدس "AMG A 45 S" لتوديع الأسواق العالمية وإسدال الستار على مسيرة حافلة استمرت نحو 7 أعوام، بعدما تربعت على عرش أقوى سيارة هاتشباك تعمل بمحرك بنزين في العالم. 

وتستعد الصانعة الألمانية لإطلاق إصدار وداعي خاص يحمل اسم "Final Edition" لعام 2026 الجاري، يجمع بين لمسات تصميمية وتعديلات ديناميكية متميزة، تمهيدًا لإيقاف إنتاج هذا الطراز الأيقوني نهائيًا بسبب صرامة معايير الانبعاثات الأوروبية يورو 7 واستراتيجية التحول نحو منظومات الدفع الكهربائية.

أداء استثنائي ومحرك يتفوق على المنافسين

تعتمد مرسيدس AMG أيه 45 أس على محرك M139 المكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 416 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 8 سرعات ونظام الدفع الكلي 4Matic+. 

وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.9 ثانية فقط، لتصل سرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا إلى 270 كم/ساعة. 

وتتغلب هذه الأرقام على منافسات بأسواق الولايات المتحدة مثل فولكس فاجن جولف R التي تولد 328 حصانًا وتتسارع إلى 96 كم/ساعة في 4.5 ثانية، وأودي RS 3 سبورتباك التي تولد 400 حصان تقريبًا.

لمسات تصميمية وديناميكية للإصدار الوداعي Final Edition

يمتاز الإصدار الوداعي طراز 2026 بطلاء رمادي مانوفاكتور مطفأ (Mountain Grey Magno) مدعوم بلمسات باللون الأسود المطفئ على مقابض الأبواب والمرايا الجانبية وأنابيب العادم الأربعة، إلى جانب عجلات رياضية بمقاس 19 بوصة. 

واشتمل الإصدار على حزمة AMG Aerodynamics القياسية التي تضيف موزع هواء أمامي أكثر عمقًا، وزعانف جانبية، وجناحًا خلفيًا بارزًا لزيادة الثبات. كما تتزين المقصورة الداخلية بتطريزات صفراء وشعارات 45 S الممتدة على المقاعد والكونسول الوسطي لتأكيد تميز هذا الطراز النهائي.

أسباب إيقاف الإنتاج والبديل الكهربائي المستقبلي

يأتي قرار توديع السيارة نتيجة صعوبة تعديل محرك M139 ذي الـ 4 أسطوانات ليتوافق مع الاشتراطات البيئية الصارمة لمعايير يورو 7، فضلاً عن ارتفاع تكاليف إعادة تطويره ميكانيكيًا. 

وتتجه مرسيدس AMG نحو التحول الكهربائي الشامل؛ حيث تعكف الشركة على تقديم الجيل 5 من الفئة A بحلول عام 2028 مع الاعتماد على منصة MMA، متوقعة إطلاق بديل كهربائي بالكامل يعتمد على منظومة الدفع الموجودة في طراز CLA 45 AMG الكهربائي بقدرة تصل إلى 671 حصانًا.

مرسيدس AMG A45 S أقوى سيارة هتشباك مواصفات A45 S Final Edition سيارات مرسيدس AMG مرسيدس M139

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