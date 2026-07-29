هجوم على «نيسان» يُشعل الإنترنت .. 1.4 مليون تعليق سلبي

أثار تصرف غير مهني الصدمة في أوساط قطاع السيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما أقدم المدير العام لفرع وكالة "نيسان" في مدينة كيب كورال على شن حملة انتقامية ضد مشروع صغير تملكه عائلة من زبائنه.

وجاء هذا التصرف رداً على تقييم نقد بنجمة واحدة تركه الزوجان على منصة غوغل عقب تعرض حافلتهما الجديدة لأعطال فنية جسيمة.

تفاصيل الخلاف وتقييم النجمة الواحدة

بدأت الأزمة عقب شراء الزوجين تيفاني وروبيرت مايلت حافلة نقل من الوكالة المذكورة، حيث ظهرت في المركبة عيوب ميكانيكية متكررة في منظومة الحركة والمحرك فور تسلمها.

وبعد المحاولات لإصلاح الأعطال دون جدوى، كتبت الزوجة تقييمًا سلبيًا بنجمة واحدة على الصفحة الرسمية للوكالة. وأجبر هذا التقييم المدير العام للمنفذ بلِيك فارنادو على الرد بصورة انتقامية عبر ترك تقييمات سلبية مزيفة ضد ورشة تنجيد السيارات الصغرى التي تملكها العائلة، مع الاستعانة بمقربين لخفض تقييم ورشتهم وتخريب سمعتها التجارية.

انتشار مقطع تيك توك وغضب 1.4 مليون مشاهد

نشرت الزوجة تيفاني مقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل التعدي والانتقام اللفظي الذي طال مصدر رزق عائلتها من قِبل إدارة وكالة نيسان. وحقق المقطع انتشارات واسعة متجاوزًا 1.4 مليون مشاهدة قبل حذفها المقطع لاحقًا.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بغضب واسع عبر إغراق الصفحات الرسمية التابعة لوكالة نيسان في كيب كورال بآلاف التقييمات السلبية المتتالية.

ورغم الاستياء العارم، دعت تيفاني المتابعين إلى التوقف عن تقييم باقي موظفي الوكالة الذين لا ذنب لهم في الواقعة.

الاعتذار الرسمي والإجراءات التصحيحية

أصدرت مجموعة “كراوس أوتو” -المالكة لفرع الوكالة- بيانًا اعتذرت فيه للزوجين وللجمهور، موضحة أن التصرف المنفرد من إدارة الفرع لا يعبر عن قيم الشركة أو معاييرها.

ونشر المدير العام بلِيك فارنادو اعتذارًا على الصفحة الرسمية للشركة مقراً بمسؤوليته عن هذا التصرف الخاطئ وخضوعه لدورات تدريبية متخصصة في السلوك المهني.

كما أكدت شركة نيسان متابعتها المباشرة للحادثة لضمان حماية حقوق المستهلكين.