تصعيد جديد بين يويفا وفيفا.. أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم بسبب إنفانتينو

تتجه العلاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) إلى مرحلة جديدة من التوتر، بعد اعتراض الاتحادات الأوروبية على خطة يقودها رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، لإعادة تنظيم الحقوق التجارية الخاصة بالبطولات الدولية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي يويفا يدرسون عقد اجتماع افتراضي خلال الأيام المقبلة لمناقشة سبل التعامل مع المشروع، وسط مقترحات بالتصعيد حال مضي فيفا في تنفيذ خطته دون توافق مع الاتحادات الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن بعض الاتحادات الأوروبية تدرس استخدام المشاركة في بطولات فيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، كورقة ضغط لإجبار الاتحاد الدولي على مراجعة المشروع، في ظل تزايد المخاوف من تداعياته على مستقبل إدارة اللعبة.

ويستهدف المشروع إلى إنشاء شركة مستقلة تتولى إدارة واستثمار الحقوق التجارية لبطولات فيفا، بما يشمل حقوق البث والرعاية والتسويق والتذاكر، مع طرح حصص غير مسيطرة أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

ويسعى فيفا، من خلال هذه الخطوة، إلى جذب استثمارات تُقدر بنحو 4.2 مليار دولار، في مشروع تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 20 مليار دولار، على أن يتم عرضه لاحقًا على الاتحادات الوطنية لاعتماده.

في المقابل، أبدى يويفا رفضه للمقترح، معتبرًا أن دخول المستثمرين إلى إدارة الحقوق التجارية للبطولات الدولية يمثل تحولًا خطيرًا في منظومة كرة القدم، مؤكدًا أن المشروع يتجاوز الحدود التي يمكن القبول بها، ويهدد التوازن القائم في إدارة اللعبة على المستوى العالمي.