ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اجتماعاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت إيجابية.

وتواجد كلا من نتنياهو وزيلينسكي في واشنطن، لحضور مراسم تأبين السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري الذي توفي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان من أبرز الداعمين لإسرائيل وأوكرانيا.

وفي منشورات قصيرة منفصلة على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة، دون الخوض في التفاصيل.

وكتب ترامب عن لقائه بنتنياهو: "كان اجتماعًا مثمرًا للغاية! من الواضح أننا ناقشنا العديد من المواضيع المهمة".

وكان ترامب قد أعرب عن استيائه من نتنياهو قبل الاجتماع، متذمرًا من تسريب تفاصيل النقاط التي كان نتنياهو يخطط لمناقشتها بشأن إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجومًا على إيران في 28 فبراير، وردت طهران بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج. ومنذ ذلك الحين،

أسفرت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ويأتي هذا الاجتماع أيضًا في ظل انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار في غزة منذ بدء سريانه في أكتوبر.

قُتل ما يقرب من 1200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هجمات إسرائيلية منذ ذلك الحين، وفقًا لمسؤولين صحيين في غزة. وتقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قُتلوا على يد مسلحين خلال تلك الفترة.

ووصف نتنياهو الاجتماع بأنه "ممتاز".

كما التقى زيلينسكي ترامب وناقشا خططًا لإنتاج أوكرانيا صواريخ باتريوت الاعتراضية وإحياء محادثات السلام مع روسيا، التي شنت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكتب ترامب: "نوقشت أمور كثيرة. سار الاجتماع على ما يرام". ووصفه زيلينسكي أيضًا بأنه "اجتماع جيد".

