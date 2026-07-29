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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضي جديدة في جنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمد على
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال، من خلال 15 أمراً عسكرياً لوضع اليد، على ما مجموعه 199.824 دونماً من أراضي محافظة جنين.

قوات الاحتلال و 14 أمراً في جنين

خصصت قوات الاحتلال 14 أمراً منها لشق طرق عسكرية وتوسعتها بطول إجمالي يبلغ 11.326 كيلومتراً، وعلى مساحة 177.798 دونماً، في حين خصص الأمر العسكري رقم ت/90/26 مساحة 22.026 دونماً من أراضي بلدة اليامون لإقامة موقع عسكري وشق طريق وصول إليه شمال المحافظة.


وتُظهر المطابقة المكانية المحدّثة للأوامر أن 12 أمراً تقع بالكامل داخل المنطقة المصنفة (ج)، فيما يقع الأمر رقم ت/95/26 والذي يستخدف أراضي بلدات قباطية ومركا وجربة بالكامل داخل المنطقة المصنفة (أ)، ويمتد الأمران ت/94/26 وت/103/26 بين المنطقتين المصنفتين (أ) و(ج) وهي اوامر تستهدف بلدات عرابة ومركة وقباطية وبذلك، فيما تمس 14 من الأوامر الخمسة عشر أراضي مصنفة (ج)، بصورة كلية أو جزئية، بينما تتداخل ثلاثة أوامر مع المنطقة المصنفة (أ)، ولا يظهر تداخل مع المنطقة المصنفة (ب).

وتصحح هذه النتائج القراءة الأولية للخرائط، من دون أن تقلل من خطورة الحزمة؛ إذ إن امتداد بعض الطرق إلى المنطقة (أ) يكشف أن البنية العسكرية الجديدة لا تلتزم بالتقسيمات الوظيفية التي أنشأها اتفاق أوسلو، بل تخترقها عندما تقتضي متطلبات السيطرة وحماية المشروع الاستعماري ذلك.

قراءة الخرائط

وتكشف قراءة الخرائط المرفقة بصورة تراكمية أن هذه الأوامر ترسم شبكة مترابطة من الطرق والمواقع العسكرية في شمال المحافظة وجنوبها.

تبرز ضمن هذه الشبكة مجموعة من الأوامر التي تهدف إلى شق طريق يصل بين موقعي «نوعاه» و«عيمك دوتان» الاستعماريين، وهما من المواقع الجديدة التي أقرت الحكومة الإسرائيلية إقامتها في محافظة جنين.

من التخطيط إلى التنفيذ

 ويشير ذلك إلى انتقال القرار الاستعماري من مرحلته السياسية والتخطيطية إلى مرحلة تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذه وحمايته على الأرض. 

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الاحتلال 200 دونم مواقع عسكرية جنين

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