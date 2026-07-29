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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان: مصرع 13 شخصا جراء زلازل في جزيرة "كيوشو"

رئيسة وزراء اليابان: مصرع 13 شخصا جراء زلازل في جزيرة "كيوشو"
رئيسة وزراء اليابان: مصرع 13 شخصا جراء زلازل في جزيرة "كيوشو"
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مصرع 13 شخصا جراء سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت بعض المناطق في جزيرة "كيوشو".

وأضافت تاكايتشي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أن الزلازل تسببت في وقوع أضرار مادية واسعة النطاق، بما في ذلك انهيار مبان واندلاع حرائق وتدمير طرق.

وقد ضرب زلزال بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة "كوماموتو" في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة عصر أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي لليابان، كما وقع عدد من الهزات الأرضية في أعقاب هذا الزلزال القوي، ووصلت شدة بعضها إلى المستوى الخامس على مقياس الزلازل الياباني.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من احتمالية حدوث هزات أخرى قوية على مدى الأيام القليلة المقبلة.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي سلسلة من الزلازل القوية جزيرة كيوشو

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