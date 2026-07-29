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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. البوستر الأول لفيلم Thomas Crown Affair

Thomas Crown Affair،
Thomas Crown Affair،
أحمد البهى
نتيجة الثانوية العامة 2026

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Thomas Crown Affair، المقرر عرضه العام المقبل، البوستر الأول للفيلم. 

الفيلم من بطولة مايكل بي جوردان بجانب كل من  ليلي غلادستون و أدريا أرخونا.

الفيلم من المقرر طرحه في السينمات خلال مارس 2027 ، وتدور أحداث الفيلم حول شاب ثري مستهتر يقوم بسرقة الأعمال الفنية كهواية . 

حاصل علي جائزة الأوسكار: 

كان الفنان العالمي  مايكل بي جوردان قد حصل علي جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي عن فيلمه Sinners ، ضمن مسابقات الأوسكار بنسخته الماضية . 

وتعد تلك المرة الأولي التي يحصل فيها مايكل بي جوردان علي جائزة الأوسكار طيله مسيرته الفنية.

Thomas Crown Affair مايكل بي جوردان ليلي غلادستون

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