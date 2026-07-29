شاهد.. البوستر الأول لفيلم Thomas Crown Affair

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Thomas Crown Affair، المقرر عرضه العام المقبل، البوستر الأول للفيلم.
الفيلم من بطولة مايكل بي جوردان بجانب كل من ليلي غلادستون و أدريا أرخونا.
الفيلم من المقرر طرحه في السينمات خلال مارس 2027 ، وتدور أحداث الفيلم حول شاب ثري مستهتر يقوم بسرقة الأعمال الفنية كهواية .
حاصل علي جائزة الأوسكار:
كان الفنان العالمي مايكل بي جوردان قد حصل علي جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي عن فيلمه Sinners ، ضمن مسابقات الأوسكار بنسخته الماضية .
وتعد تلك المرة الأولي التي يحصل فيها مايكل بي جوردان علي جائزة الأوسكار طيله مسيرته الفنية.