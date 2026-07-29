الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز

تعرضت ثلاث ناقلات نفط لهجوم إيراني في مضيق هرمز بعد أن تجاهلت التحذيرات واستمرت في التحرك بمسار غير آمن وغير قانوني.

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان، إلى أنه سيواصل فرض سيطرته الكاملة على المضيق.

كما شدّد البيان على أن الشعب الإيراني أظهر إرادة وصموداً استثنائياً خلال الأشهر الماضية.

فيما أوضح البيان أن القوة البحرية للحرس الثوري تحمي باستمرار أموال وأمن المواطنين.

كما حذّر من أن التدخلات والأوامر غير القانونية الصادرة عن القوات الأميركية ضد السفن المدنية لن تمر دون رد، في إشارة إلى استمرار التوتر في الممر البحري الحيوي.