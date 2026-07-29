"سنتكوم": القوات الأمريكية والسعودية نفذتا ضربات ضد مواقع "إرهابية مدعومة من إيران في العراق"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد إرهابيين متحالفين مع إيران كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية الخاصة بالطاقة في السعودية".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان على منصة "إكس" صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية نفذت ضربات ضد مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة لإرهابيين في شرق العراق كرد قوي على أكثر من 30 هجومًا جويًا بطائرات مسيرة، موجهة من الحرس الثوري الإيراني خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات غير المبررة على القوات الأمريكية لم تنجح. فمن فبراير إلى أبريل 2026، نُفذ أكثر من 600 محاولة هجوم ضد مواطنين أمريكيين ومنشآت أمريكية من قبل ميليشيات موالية لإيران في العراق".

وشدد البيان على ضرورة وقف الحرس الثوري الإيراني ووكلائه هذه الهجمات لتجنب أي رد عسكري أمريكي إضافي.