بقيمة 70 مليون دولار .. إيران تحصل على صفقة صواريخ صينية

تستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسابيع المقبلة الشحنة الأولى من أنظمة صواريخ صينية والتي تبلغ حوالي 400 صاروخ دفاع جوي كتفية.

وبحسب ماذكرته وكالة رويترز عن 3 مصادر ؛ فإن قيمة الصفقة الإيرانية الصينية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار.

ووفقاً لهذا التقرير، يأتي تسليم هذه الأنظمة بهدف إعادة بناء قدرات الدفاع الجوي للجيش الإيراني بعد الاشتباكات الأخيرة وفي ظل التوترات مع الولايات المتحدة.

ومنذ قليل، أصدر الحرس الثوري الإيراني البيان رقم 52، حيث أعلن استهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية.

وقالت قيادة القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية: “يا أبناء الشعب الإيراني الإسلامي العظيم وصنّاع الملاحم؛ إن استمرار حضوركم الواعي في الساحة قد أدهش العالم وأثار إعجابه، وإن دعاءكم الصالح قد ضمن نجاح العمليات الظافرة لمجاهدي الإسلام”.

وأضاف البيان: “ردًا على الإجراءات العدوانية التي ينفذها الجيش الأمريكي، الذي يقتل الأطفال، استهدف قبل ساعات مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية”.

وتابع: “ما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وما دامت الإجراءات غير القانونية والعدائية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد مصالحنا قائمة، فإن المقاومة ستستمر أيضًا”.

وخُتم البيان الإيراني بالقول: “ويجب أن تتوقف تهديدات المسئولين الأمريكيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا”.

